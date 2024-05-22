ŞOK 25 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK’ta bu hafta Klima, beyaz eşya, dekoratif mobilya ve akıllı telefonda büyük indirim var
ŞOK 25 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim afişinde LG klimadan 4K TV’ye, Bahçe ürünlerinden dekoratif mobilyaya, gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojik ürünlerden tekstile kadar birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte detaylar…
ŞOK haftanın indirimli ürünlerinin yer aldığı liste belli oldu. 25 – 1 Haziran tarihlerinde tüm ŞOK marketlerde raflardaki yerlerini alacak ürünler arasında Pilsan Akülü Traktör 6V 2.499 TL, Petrix Solar Bahçe Aydınlatma 159 TL, Petrix Solar Yanma Efektli Bahçe Aydınlatması 149 TL, Petrix Solar Renkli Top Led Işık 239 TL, 50'li Tealight 69,90 TL, 10 metre Solar Led Işık 169 TL, Metalik Top Mum 39,90 TL ve Ledolet Sosoft Flament Led Ampul 59,95 TL fiyat etiketi ile yer alıyor. İşte ŞOK aktüel kataloğu…
ŞOK 25 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Pilsan Akülü Traktör 6V 2.499 TL,
Petrix Solar Bahçe Aydınlatma 159 TL,
Petrix Solar Yanma Efektli Bahçe Aydınlatması 149 TL,
Petrix Solar Renkli Top Led Işık 239 TL,
50'li Tealight 69,90 TL,
10 metre Solar Led Işık 169 TL,
Metalik Top Mum 39,90 TL
Ledolet Sosoft Flament Led Ampul 59,95 TL
Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL,
Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL,
Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL,
Çocuk Aksesuarlı Terlik 99,95 TL,
Kadın Terlik 89,95 TL
Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL
Kadın Pijama Takımı 229 TL,
Kız Çocuk Pijama Takımı 189 TL,
3'lü Erkek / Kadın Sneaker Çorabı 34,95 TL,
Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL,
Minimizer Sütyen 159 TL,
2'li Kadın Ribanalı Slip 59,95 TL
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