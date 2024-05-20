A101 23 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı A101’e tost peyniri, kazanlı ütü, sinek öldürücü, 20L termos müzik aletleri uyguna geliyor

A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları belli oldu. 30 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.999 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.599 TL, TCL 303 Cep Telefonu 2.599 TL, Goodwest Beyaz Ankastre Set 3'lü 5.999 TL, Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL, Homend Steamwork Buhar Kazanlı Ütü 2.199 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL, Sinbo Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 1.799 TL, Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 1.099 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL, Flavel 2 in 1 Dik Süpürge 999 TL, Arzum Epilasyon Aleti 459 TL fiyat etiketi ile tüm mağazalarda satışa sunulacak. İşte haftanın indirim listesi…

A101 23 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!