ŞOK 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK’a kamp sandalyesi, taşınabilir kahve makinesi, güneş paneli, Baymak klima uyguna geliyor
ŞOK 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim listesinde Sandalye Minderi 44,95 TL, Kamp Hamak 399 TL, Makine Hamak 99,95 TL, Hamak 299 TL, Kadın Pijama Takımı 350 TL, 3'lü Kadın Erkek Sneaker Çorabı 34,95 TL, Çantalı Portatif Ocak 799 TL, Çakmaklı Torch 499 TL, Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti 179 TL, Kamp Testere 199 TL, Solar Kamp Duşu 249 TL fiyattan raflardaki yerini alacak. İşte ŞOK indirim afişi…
Herkesin merakla beklediği ŞOK 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 22 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Sinbo Vantilatör 599 TL, Everest Taşınabilir Masaüstü Mini Fan 169 TL, Petrix Sensörlü Solar Duvar Lambası 149 TL, Petrix Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL, Petrix Solar Led Işık 5m 149 TL, Asonic 2 Led Mor Işık Sinek Öldürücü 349 TL, Asonic Sinek Öldürücü Raket 89,95 TL, Petrix Solar Şişirilebilr Rgb Led Lamba 299 TL, Kochler Solar Led Lamba 269 TL, Kocler Solar Balon Lamba 239 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte ŞOK haftanın indirim listesi…
ŞOK 18 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Sinbo Vantilatör 599 TL,
Everest Taşınabilir Masaüstü Mini Fan 169 TL,
Petrix Sensörlü Solar Duvar Lambası 149 TL,
Petrix Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL,
Petrix Solar Led Işık 5m 149 TL,
Asonic 2 Led Mor Işık Sinek Öldürücü 349 TL,
Asonic Sinek Öldürücü Raket 89,95 TL,
Petrix Solar Şişirilebilr Rgb Led Lamba 299 TL,
Kochler Solar Led Lamba 269 TL,
Kocler Solar Balon Lamba 239 TL,
Slazanger Modal Kumaş Kadın / Erkek T-Shirt 229 TL,
Slazanger Modal Kumaş Kadın / Erkek Şort 259 TL,
Slazanger Düşük Kol Modal Kumaş Kadın T-Shirt 229 TL
Sandalye Minderi 44,95 TL,
Kamp Hamak 399 TL,
Makine Hamak 99,95 TL,
Hamak 299 TL,
Kadın Pijama Takımı 350 TL,
3'lü Kadın Erkek Sneaker Çorabı 34,95 TL,
Kadın Babet Çorap 19,95 TL,
2'li Erkek Görünmez Babet Çorap 39,95 TL,
Çapraz Bantlı Pilates Çorabı 39,95 TL,
Katlanır Masa 599 TL, Yer Sofrası 349 TL,
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs'ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları
- Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Bu mesleği kimse bilmiyor
- Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...
- Sirkeyle temizlik yapanlara kötü haber! Yararlı sanıyorduk ama...
- İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva
- Kedilerin dışkılarını kuma bu yüzden gömüyor! Herkes temizlik sanıyor ama sebebi sizsiniz
- Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?
- Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15'te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...
- ÖGG sınav sonuçları sorgulama 2024 | EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
- Bursluluk sınav sonuç ekranı | MEB İOKBS (PYBS) 2024 sonuçları açıklandı! 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara…
- Asgari ücretin 1 2 3 değil tam 4 katını kazanıyorlar! Yeşil elmas Türkiye’de gelir kapısı oldu
- Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...