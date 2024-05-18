ŞOK 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK’a kamp sandalyesi, taşınabilir kahve makinesi, güneş paneli, Baymak klima uyguna geliyor

Herkesin merakla beklediği ŞOK 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 22 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Sinbo Vantilatör 599 TL, Everest Taşınabilir Masaüstü Mini Fan 169 TL, Petrix Sensörlü Solar Duvar Lambası 149 TL, Petrix Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL, Petrix Solar Led Işık 5m 149 TL, Asonic 2 Led Mor Işık Sinek Öldürücü 349 TL, Asonic Sinek Öldürücü Raket 89,95 TL, Petrix Solar Şişirilebilr Rgb Led Lamba 299 TL, Kochler Solar Led Lamba 269 TL, Kocler Solar Balon Lamba 239 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte ŞOK haftanın indirim listesi…

ŞOK 18 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU