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ŞOK 11 Mayıs aktüel kataloğunu yayınladı! ŞOK’a Baymak Kombi, iPhone 15, Playstation 5, Karcher yıkama makinesi uyguna geliyor

Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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ŞOK 11 Mayıs aktüel kataloğunu yayınladı! ŞOK’a Baymak Kombi, iPhone 15, Playstation 5, Karcher yıkama makinesi uyguna geliyor

ŞOK 11 Mayıs aktüel kataloğunu yayınladı. Haftaya bomba gibi bir katalogla müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan zincir market uygun fiyata Baymak Kombi, iPhone 15 256 GB, Playstation 5, Karcher basınçlı yıkama makinesi, Braune blender seti satıaş sunuyor. İşte ŞOK haftanın en dikkat çekici ucuz ürünleri…

ŞOK 11 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda herkesi üzerine çekmeye hazırlanıyor. 18 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında 2.990 TL'ye Karcher basınçlı yıkama makinesi, 799 TL'ye kablosuz Kompresör, Samsonite marka bavul çeşitleri, 53.999 TL'ye iPhone 15 256GB modeli, Baymak Kombi Çeşitleri, 21.499 TL'ye Playstation 5, Braune blender seti, Samsung çamaşır makinesi, 499 TL'ye motorsiklet çantası, 59,95 TL'ye araç çöp kovası, 399 TL'ye akordeon kriko satışa sunacağını açıkladı. İşte ŞOK haftanın indirim afişi…

ŞOK 11 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL,

Kablosuz Kompresör 799 TL,

Oto Yarım Branda 249 TL,

Ön Cam Metalize Güneşlik 39,95 TL

Cırcırlı Akordiyon Kriko 399 TL

Fosforlu Oto Park Numaratör 29,95 TL,

Araç Çöp Kovası 59,95 TL

Yan Cam Güneşlik Seti 2'li 59,95 TL,

Kör Nokta Aynası 2'li 29,95 TL

Cep Telefon Malzeme Filesi 34,95 TL,

Bagaj Filesi 219 TL,

500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 39,95 TL

Oto Bardak Tutucu 29,95 TL

Oto Yıkama Seti 49,95 TL,

Seyahat Boyun Yastığı 39,95 TL,

Araç Temizleme Eldiveni 39,95 TL,

Motosiklet Sele Brandası 59,95 TL,

2'li Mafsallı Motorcu Dizliği 299 TL,

Kask Bagaj Filesi 69,95 TL,

Motosiklet Çantası 499 TL,

Motosiklet Ön Siperlik Camı 249 TL

Motosiklet Örtü Brandası 219 TL

Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL,

3'lü Bambum Piramit Döküm Sahan Set 599 TL

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