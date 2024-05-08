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Haberler Aktüel Haberleri A101 10 Mayıs aktüel kataloğu yayınladı! A101’e uygun fiyata 3 musluklu su sebili, dikiş makinesi, hamur makinesi, halı yıkama makinesi satışta

A101 10 Mayıs aktüel kataloğu yayınladı! A101’e uygun fiyata 3 musluklu su sebili, dikiş makinesi, hamur makinesi, halı yıkama makinesi satışta

Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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A101 10 Mayıs aktüel kataloğu yayınladı! A101’e uygun fiyata 3 musluklu su sebili, dikiş makinesi, hamur makinesi, halı yıkama makinesi satışta

A101 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Haftanın indirimli ürünleri arasında Thull Vartex V3 Gaming Bilgisayar, Sinbo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge, Easy Connect 8 Parça Tencere Seti, Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv ve HUTT Yağsız Fritöz Airfryer uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte haftanın indirim listesi…

Herkesin merakla beklediği A101 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler ve fiyatları belli oldu. 16 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak fırsatlar kapsamında Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL, Philips 50" UHD Smart Led Tv 16.999 TL, JVC 43" Full HD Android Led Tv 9.999 TL, Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL, Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL, Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL, Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL, Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL, HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL, Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte A101 haftanın indir afişi…

A101 10 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL

Philips 50" UHD Smart Led Tv 16.999 TL

JVC 43" Full HD Android Led Tv 9.999 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL

Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL

Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL

Pierre Cardin Saç Şekillendirici 549 TL

Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL

Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL

HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL

Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL

Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL

Arzum Cookart Eco Midi Fırın 2.799 TL

Sinbo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.299 TL

Sinbo Stand Mikser - Hamur Yoğurma Makinesi 1.999 TL

Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 34,90 TL

Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 27,50 TL

Nehir Servis Gereçleri 129 TL

Nehir Çay Kaşığı 17,50 TL



Nehir Dmküm Kek Kalıbı 279 TL

LAVA Döküm Basık Tencere 1.199 TL

Bella Döküm Basık Tencere 599 TL

Bella Döküm Derin Tencere 599 TL

Bella Döküm Tava 379 TL

Taç Tava ve Sahan Seti 529 TL

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