BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’e Off Road Benzinli ATV, Braun Blender Seti, Air Fryerli Mini Fırın uyguna geliyor
BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünlerin arasında Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV, Philips Air Fryer, Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı, Braun Blender Seti, Ocak Üstü Tost Tavası ve 3 Kapaklı Gardırop dikkat çeken ürünlerin başında yerini aldı. İşte BİM indirim afişi…
BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatların belli oldu. 17 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL, Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL, Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL, Braun Blender Seti 1. 799 TL, Philips Air Fryer 6.199 TL, Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL, 3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL, Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL, Desenli Katlanır Masa 499 TL, Vileda Spina Ultra Sistem Yedek Paspas 59 TL, Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL, Standlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 349 TL, Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri 39,50 TL fiyata satışa sunuluyor. İşte BİM haftanın indirim listesi…
BİM 10 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL
Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL
Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL
Braun Blender Seti 1. 799 TL
Philips Air Fryer 6.199 TL
Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL
3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL
Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL
Desenli Katlanır Masa 499 TL
Vileda Spina Ultra Sistem Yedek Paspas 59 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL
Standlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 349 TL
Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri 39,50 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 349 TL
Bonera Fırın Tepsisi 329 TL
Chef's Tava Seti 2'li 349 TL
Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 249 TL
Metal Patates Soğan Kovası 129 TL
Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 55 TL
Tek Fiyat Ürünler 34,50 TL
Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sifonu kapamadan klozet çekerseniz bunlar olur! Korkunç görüntüler...
- 3 Mayıs Türkçülük Günü Mesajları 2024 | En anlamlı, kısa, uzun, resimli Türkçülük Günü kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, WhatsApp...
- 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde! Sosyal yardım alana zamlı tablo geldi: Temmuzda en az...
- 2024 KPSS Lisans başvurusu başladı | KPSS Lisans başvurusu ücreti ne kadar, kaç TL? osym.gov.tr başvuru ekranı
- Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi
- Dördüncü veri açıklandı, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL
- Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama 2024 | İş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
- Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur'lu için yüzde 18 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu
- Nisan ayı enflasyon oranları 2024 | TÜİK (TEFE, TÜFE, ÜFE) enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
- Mevlana'nın gizli şerbeti ortaya çıktı! Enerji depolarınız dolacak
- Bembeyaz tuvaletler için çamaşır suyuna veda! Tek seferde çözüm!
- Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...