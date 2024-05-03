ŞOK 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK’a uyguna Çift Hazneli Airfryer, Samsung Klima, Karcher buharlı temizleyici geliyor
ŞOK 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim kataloğunda Sinbo Çift Hazneli Airfryer, Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti, Samsung Klima, Karcher buharlı temizleyici, Elektrikli Scoother, Mutfak ve banyo dolabı çeşitleri dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünler listesi…
ŞOK 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları şimdiden belli oldu. 11 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL, Mutfak Rafı Terek 499 TL, 3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa 349 TL ve 5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL, Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,95 TL, Kulplu Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL, Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,95 TL, Kapaklı Kutu Jüt Organizer 199 TL, Jüt Organizer Kutu 159 TL, Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 159 TL ve Mega Kutulu Hurç 89,95 TL fiyata satışa sunuluyor. İşte haftanı indirim afişi…
ŞOK 4 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Alpina Beyaz Ankastre Set 6.499 TL,
Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 TL,
Airfryer Izgara Teli 149 TL, Çöp Şiş 24,95 TL
Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL
Mehtap Seramik Karnıyarık Tencere 599 TL,
Mehtap Seramik Tava 399 TL,
Mehtap Seramik Derin Tencere 649 TL,
Kare Yapraklı Tepsi 249 TL, Rulo Havluluk 99,95 TL,
Cambu Bambu Kapak Frenchpress 199 TL,
Sıyırıcılı Süzgeçli kase 99,95 TL
Peçetelik 99,95 TL, Ekmeklik 129 TL,
Çelik Yemek Kaşığı / Çatalı 89,95 TL,
Çelik Yemek Bıçağı 59,95 TL,
Silikon Tencere Kapağı 69,95 TL
Coolbox Silikon Basmalı Tuzluk 24,95 TL
Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL,
Mutfak Rafı Terek 499 TL,
3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa 349 TL
5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL
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