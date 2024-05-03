BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’e Off Road Benzinli ATV, Braun Blender Seti, Air Fryerli Mini Fırın uyguna geliyor

BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatların belli oldu. 17 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL, Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL, Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL, Braun Blender Seti 1. 799 TL, Philips Air Fryer 6.199 TL, Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL, 3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL, Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL, Desenli Katlanır Masa 499 TL, Vileda Spina Ultra Sistem Yedek Paspas 59 TL, Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL, Standlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 349 TL, Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri 39,50 TL fiyata satışa sunuluyor. İşte BİM haftanın indirim listesi…

BİM 10 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU