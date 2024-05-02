A101 2 Mayıs Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e uygun fiyata Çekme Karavan, Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, Aile Kamp Çadırı geliyor

A101 2 Mayıs Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 9 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 TL, Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 13.999 TL, Hi-Level 55" Ultra HD 4K Smart Tv 12.999 TL, Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu 4.599 TL, Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL, Homed Royaltea Çay Makinesi 999 TL, Sinbo Dik Süpürge 699 TL, Arzum Mistost Tost Makinesi 1.499 TL, Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre 429 TL, Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml 199 TL'ye satışa sunuluyor. İşte haftanın indirim listesi…

A101 2 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU