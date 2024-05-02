A101 2 Mayıs Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e uygun fiyata Çekme Karavan, Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, Aile Kamp Çadırı geliyor
A101 2 Mayıs Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın indirimli ürünleri arasında Erba Çekme Karavan, Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge, Arzum Mistost Tost Makinesi, Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, 3 Kişilik Bazalı Kanepe ve Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte haftanın indirim afişi…
A101 2 Mayıs Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 9 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 TL, Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 13.999 TL, Hi-Level 55" Ultra HD 4K Smart Tv 12.999 TL, Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu 4.599 TL, Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL, Homed Royaltea Çay Makinesi 999 TL, Sinbo Dik Süpürge 699 TL, Arzum Mistost Tost Makinesi 1.499 TL, Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre 429 TL, Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml 199 TL'ye satışa sunuluyor. İşte haftanın indirim listesi…
A101 2 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 TL
Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 13.999 TL
Hi-Level 55" Ultra HD 4K Smart Tv 12.999 TL
Toshiba 43" UHD 4K Smart Led Tv 10.999 TL
Hi-Level 32" Webos HD Ready Tv 4.799 TL
Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu 4.599 TL
Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL
Homed Royaltea Çay Makinesi 999 TL
Sinbo Dik Süpürge 699 TL
Arzum Mistost Tost Makinesi 1.499 TL
Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre 429 TL
Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml 199 TL
Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı Ütü 699 TL
Arzum Nuvo Saç Maşası 549 TL
Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL
Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 399 TL
Aprilla Dijital Göstergeli Akıllı Banyo Baskülü 269 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü 129 TL
Tantitoni 4 Parça 2 Kişilik Kahve Takımı 179 TL
Orta Boy Güveç Tenceresi 79,90 TL
Manuel Doğrayıcı 640 cc 89,90 TL
Fonksiyonel Rende 149 TL
3 Kişilik Bazalı Kanepe 6.390 TL
Masa Takımı 5.199 TL
Sinbo Ayakkabılık 199 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 TL
Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 TL
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