BİM 3 Mayıs aktüel ürünler yayınladı! BİM’de Akıllı Tartı, Akıllı gece lambası, Mutfak Tartısı, Akülü Ağaç Kesme Testeresi satışa sunulacak

BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi fiyatları ile birlikte yayınladı. 10 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL, GESKE 6'sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası 3.499 TL, Polosmart Smart Tartı 329 TL, Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL, Nautica Şarjlı Diş Fırçası 479 TL, Heifer Ejderha Tıraş Makinesi 219 TL, 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.599 TL, Heifer Mega Robot Blender Set 1.299 TL, Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.199 TL, Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL, fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte haftanın indirim listesi…

BİM 3 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU