BİM 26 Nisan aktüel kataloğu yayınladı! BİM’de bu hafta robot süpürge, çamaşır sepeti, ayakkabılık, elektrikli su pompası uyguna satışta

BİM 26 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini ve fiyatlarını açıkladı. 3 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Dijitsu 50" DG 22000 UHD Google Tv 10.999 TL, Senna 32" HD Ready Uydu Alıcılı Televizyon 4.199 TL, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL, Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 299 TL, Hobby Life Çamaşır Selesi 99 TL, Tablet Mop Temizlik Seti 149 TL, Üçgen Köşelik 109 TL, Çok Amaçlı Organizer Sepet 429 TL, Okyanus Home Kare Siyah Yedekli Wc Kağıtlık 109 TL, Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 419 TL, Çöp Kovası 419 TL fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte BİM haftanın indirim listesi…

BİM 26 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!