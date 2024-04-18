18 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de 3 Musluklu Su Sebili, TV Box, Şarjlı Su Pompası, Apec 150 CC Motor uyguna satışta

A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları yayınlandı. Haftanın indirimleri kapsamında Hi-Level 50" 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL, Toshiba 43" Full HD Smart Tv 9.999 TL, JVC 40" Full HD Smart Led Tv 8.999 TL, Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL, Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL, Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL, Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL, Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL, Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 479 TL, Maxtra Pro All-in-1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL, Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Tüm müşteriler yüzlerce ürüne 25 Nisan tarihine kadar kolayca ulaşabilecek. İşte haftanın indirim listesi…

A101 18 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU