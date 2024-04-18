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Haberler Aktüel Haberleri 18 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de 3 Musluklu Su Sebili, TV Box, Şarjlı Su Pompası, Apec 150 CC Motor uyguna satışta

18 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de 3 Musluklu Su Sebili, TV Box, Şarjlı Su Pompası, Apec 150 CC Motor uyguna satışta

Giriş Tarihi: 18.04.2024
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18 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de 3 Musluklu Su Sebili, TV Box, Şarjlı Su Pompası, Apec 150 CC Motor uyguna satışta

A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! 25 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında APEC APX 150cc Maxi Scooter Hi-Level 50" 4K Ultra HD Smart Tv, Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge, Cem Nero Karnıyarık Tencere, 12 Jant Bisiklet ve Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte A101 haftanın tüm indirimli ürünleri…

A101 18 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları yayınlandı. Haftanın indirimleri kapsamında Hi-Level 50" 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL, Toshiba 43" Full HD Smart Tv 9.999 TL, JVC 40" Full HD Smart Led Tv 8.999 TL, Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL, Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL, Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL, Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL, Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL, Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 479 TL, Maxtra Pro All-in-1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL, Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Tüm müşteriler yüzlerce ürüne 25 Nisan tarihine kadar kolayca ulaşabilecek. İşte haftanın indirim listesi…

A101 18 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Hi-Level 50" 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL

Toshiba 43" Full HD Smart Tv 9.999 TL

JVC 40" Full HD Smart Led Tv 8.999 TL

Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL

Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL

Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL

Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 479 TL

Maxtra Pro All-in-1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 3.299 TL

Arzum Violet Epilasyon Cihazı 499 TL

Akel Gözleme ve Katmer Sacı 799 TL

Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL

Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 459 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 649 TL

Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 249 TL

Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 199 TL

APEC APX 150cc Maxi Scooter 64.990 TL

Cem Nero Karnıyarık Tencere 329 TL

Cem Nero Derin Tencere 329 TL

Cem Nero Tava 179 TL

Döküm Kek Kalıbı 279 TL

Luminarc Tek Fiyat Tabak & Kase 39,90 TL

Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 179 TL

Katlanabilir Rende 64,90 TL

Desenli Seramik Pasta Tabağı Çeşitleri 32,50 TL

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