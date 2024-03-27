ŞOK oto bakım ürünlerine büyük indirim geliyor! 30 Mart aktüel ürünler kataloğunda 6 taksit fırsatı
ŞOK 30 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Haftanın indirim kataloğunda Kablosuz Kompresör 799 TL, Kompresör 499 TL, 500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL, Oto Cam Sileceği 39,95 TL ve Direksiyon Kılıfı 99,95 TL fiyatı ile en dikkat çeken ürünler arasına girdi. İşte 6 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek indirim afişi…
ŞOK 30 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesini ve fiyatlarını açıkladı. 6 Nisan tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında ŞOK oto bakım ürünlerin büyük indirim yapmaya hazırlanıyor. Yeni listede Kablosuz Kompresör 799 TL, Kompresör 499 TL, 500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL, Oto Cam Sileceği 39,95 TL ve Direksiyon Kılıfı 99,95 TL Oto Minderi 149 TL, 4 parça Oto Paspas 299 TL, 450 ml Lastik Tamir Kiti 69,95 TL, 300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL, Oto Güderi Büyük Boy 34,95 TL ve 3'lü Oto Güderi 34,95 TL ve daha fazlası uygun fiyata satışa sunuluyor. İşte ŞOK haftanın yıldızları…
30 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kablosuz Kompresör 799 TL,
Kompresör 499 TL,
500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL,
Oto Cam Sileceği 39,95 TL
Direksiyon Kılıfı 99,95 TL
Oto Minderi 149 TL,
4 parça Oto Paspas 299 TL,
450 ml Lastik Tamir Kiti 69,95 TL,
300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL,
Oto Güderi Büyük Boy 34,95 TL
3'lü Oto Güderi 34,95 TL
Telefon Tutucu 79,95 TL,
Vantuz Telefon Tutucu 119 TL,
Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL
Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı 29,95 TL
S-link Şarj Kiti Type-C To Type C / Lightning 199 TL,
Hytech Spiral Aux Kablo 29,95 TL,
Kablosuz Kulaklık Transmitter 99,95 TL
S-link Bt240 Rgb FM Transmitter 199 TL
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