ŞOK oto bakım ürünlerine büyük indirim geliyor! 30 Mart aktüel ürünler kataloğunda 6 taksit fırsatı

ŞOK 30 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesini ve fiyatlarını açıkladı. 6 Nisan tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında ŞOK oto bakım ürünlerin büyük indirim yapmaya hazırlanıyor. Yeni listede Kablosuz Kompresör 799 TL, Kompresör 499 TL, 500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL, Oto Cam Sileceği 39,95 TL ve Direksiyon Kılıfı 99,95 TL Oto Minderi 149 TL, 4 parça Oto Paspas 299 TL, 450 ml Lastik Tamir Kiti 69,95 TL, 300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL, Oto Güderi Büyük Boy 34,95 TL ve 3'lü Oto Güderi 34,95 TL ve daha fazlası uygun fiyata satışa sunuluyor. İşte ŞOK haftanın yıldızları…

30 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU