BİM 29 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta elektronik ve bahçe ürünlerinde indirim var

BİM, 29 Mart aktüel ürünler kataloğunda akıllı Smart TV, mini buzdolabı, kablosuz klavye ve fare, akıllı priz, katlanabilir şarjlı damacana pompası, katlanabilir bisiklet, metal ayaklı katlanabilir masa, örgü tabure ve sandalye, sensörlü bahçe aydınlatması gibi ürünlerle dikkat çekiyor. Haftanın indirim kampanyası 5 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte en yeni BİM afişi…

29 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU