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BİM 29 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta elektronik ve bahçe ürünlerinde indirim var

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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BİM 29 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta elektronik ve bahçe ürünlerinde indirim var

BİM, 29 Mart aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Haftanın indirim kataloğunda bahçe ürünlerinden elektroniğe, gıda ürünlerinden tekstile, temizlik ürünlerinden oyuncağa kadar birçok üründe indirim fırsatı sunuluyor. İşte haftanın indirim listesi…

BİM, 29 Mart aktüel ürünler kataloğunda akıllı Smart TV, mini buzdolabı, kablosuz klavye ve fare, akıllı priz, katlanabilir şarjlı damacana pompası, katlanabilir bisiklet, metal ayaklı katlanabilir masa, örgü tabure ve sandalye, sensörlü bahçe aydınlatması gibi ürünlerle dikkat çekiyor. Haftanın indirim kampanyası 5 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte en yeni BİM afişi…

29 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 65" UHD Google Tv 15.999 TL

TCL 43" Smart Google Tv 8.999 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.199 TL

Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL

Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.299 TL

Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL

Polosmart 2in1 Masaüstü Wireless Şarj Cihazı 249 TL

Polosmart Katlanabilir Şarjlı Damacana Su Pompası 149 TL

Polosmart Akıllı Priz 229 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.399 TL

Naturalove Bambu Mıknatıslı Peynir İkram Tabağı 179 TL

Naturalove Bambu Kesme Tahttası 99 TL

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL

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