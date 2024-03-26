ŞOK Ramazan Bayramı’na özel çikolata, şeker ve kolonya fiyatlarını düşürdü! İşte ŞOK 27 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu
27 Mart 2024 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu, bayram özel indirim kampanyasıyla dikkat çekiyor. Yeni katalogda çikolata, şeker ve kolonya gibi ürünlerde büyük fiyat indirimleri var. İşte haftanın tam sayfa indirim listesi…
ŞOK, 27 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Ramazan Bayramı'na özel olarak çikolata, şeker ve kolonya gibi ürünlerde büyük indirimler sunuluyor. Ayrıca 3 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya dahilinde Sinbo Dijital Airfryer 2.499 TL, Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL, Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL, Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL ve Arzum Lusso El Blender Seti 1.299 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak. İşte tam sayfa indirim afişi…
ŞOK 27 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Sinbo Dijital Airfryer 2.499 TL,
Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL,
Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL,
Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL,
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL
Arzum Lusso El Blender Seti 1.299 TL
Cem Galaxy 28 cm Karnıyarık Tenceresi 299 TL,
30 cm Tava 199 TL22 cm Sahan 149 TL,
20 cm Sahan 139 TL
18 cm Sahan 129 TL,
Kütahya Porselen Ekose Rölfeyli 18 Parça Yemek Takımı 899 TL,
Sos Tavası 89,95 TL, Köfte Tepsisi 129 TL,
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