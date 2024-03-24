ŞOK Ramazan Bayramı’na özel çikolata, şeker ve kolonya fiyatlarını düşürdü! İşte ŞOK 27 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 27 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Ramazan Bayramı'na özel listede başta çikolata, şeker ve kolonya fiyatlarından büyük indirim yapıldı. Ayrıca 3 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Sinbo Dijital Airfryer 2.499 TL, Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL, Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL, Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL ve Arzum Lusso El Blender Seti 1.299 TL'den satışa sunulacak. İşte tam sayfa indirim afişi…

ŞOK 27 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU