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Haberler Aktüel Haberleri ŞOK Ramazan Bayramı’na özel çikolata, şeker ve kolonya fiyatlarını düşürdü! İşte ŞOK 27 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK Ramazan Bayramı’na özel çikolata, şeker ve kolonya fiyatlarını düşürdü! İşte ŞOK 27 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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ŞOK Ramazan Bayramı’na özel çikolata, şeker ve kolonya fiyatlarını düşürdü! İşte ŞOK 27 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 27 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Yeni katalogda bayrama özel indirim kampanyası başlatan ŞOK, çikolata, şeker ve kolonya fiyatlarını düşürdü. İşte haftanın tam sayfa indirim listesi

ŞOK 27 Mart 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Ramazan Bayramı'na özel listede başta çikolata, şeker ve kolonya fiyatlarından büyük indirim yapıldı. Ayrıca 3 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Sinbo Dijital Airfryer 2.499 TL, Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL, Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL, Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL ve Arzum Lusso El Blender Seti 1.299 TL'den satışa sunulacak. İşte tam sayfa indirim afişi…

ŞOK 27 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Sinbo Dijital Airfryer 2.499 TL,

Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL,

Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL,

Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL,

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL

Arzum Lusso El Blender Seti 1.299 TL

Cem Galaxy 28 cm Karnıyarık Tenceresi 299 TL,

30 cm Tava 199 TL22 cm Sahan 149 TL,

20 cm Sahan 139 TL

18 cm Sahan 129 TL,

Kütahya Porselen Ekose Rölfeyli 18 Parça Yemek Takımı 899 TL,

Sos Tavası 89,95 TL, Köfte Tepsisi 129 TL,

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