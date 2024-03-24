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BİM 29 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta elektronik ve bahçe ürünlerinde indirim var

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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BİM 29 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta elektronik ve bahçe ürünlerinde indirim var

BİM 29 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın indirim kataloğunda bahçe ürünlerinde elektroniğe, gıda ürünlerinden tekstile, temizlik ürünlerinden oyuncağa kadar onlarca üründe indirim var. İşte haftanın indirim listesi…

BİM 29 Mart aktüel ürünler kataloğunda akıllı Smart TV, mini buzdolabı, kablosuz kılavye ve mause, akıllı piriz, katlanabilir şarjlı damacana pompası, katlanır bisiklet, metal ayaklı katlanır masa, örgü tabure ve sandalye, sensörlü bahçe aydınlatması, 4+1 merdiven en dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Haftanın indirim kampanyası 5 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte en yeni BİM afişi…

29 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 65" UHD Google Tv 15.999 TL

TCL 43" Smart Google Tv 8.999 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.199 TL

Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL

Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.299 TL

Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL

Polosmart 2in1 Masaüstü Wireless Şarj Cihazı 249 TL

Polosmart Katlanabilir Şarjlı Damacana Su Pompası 149 TL

Polosmart Akıllı Priz 229 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.399 TL

Naturalove Bambu Mıknatıslı Peynir İkram Tabağı 179 TL

Naturalove Bambu Kesme Tahttası 99 TL

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL

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