ŞOK 23 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta ŞOK’a Karcher temizlik ürünleri uygun fiyata geliyor
ŞOK 23 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 30 Mart tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında Karcher temizlik ürünleri bu haftaki kataloğun en çok dikkat çeken ürünleri arasında yerini aldı. İşte merak edilen o fiyatlar ve ürünlerin modelleri….
ŞOK 23 Mart aktüel ürünler kataloğunda yepyeni ürüneler ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. 30 mart tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Karcher SV7 buharlı temizlik robotu, Karcher VC700 W toz torbalı süpürge, Karcher VC 4 my hom dikey şartjlı süpürge, Karcher VC 3 700 W toz torbasız süpürge, Karcher FC7 kablosuz zemin temizleme makinesi en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Ayrıca Katalogda Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Su arıtma cihazının yanı sıra yüzlerce ürün daha uygun fiyatta satışa sunuluyor. İşte haftanın tam sayfa indirim listesi ve fiyatları…
ŞOK 23 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Orbus 10 Led Dekoratif Yaprak Işık Zincir 99,95 TL,
Orbus 20 Led Dekoratif Bakır Top 119 TL,
50'li 3M Dekoratif Parlak Aydınlatma 179 TL,
Petrix Renkli 100 Led Dekoratif Aydınlatma 119 TL,
10 Led Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL
10 Led Dekoratif Metal Top 99,95 TL
Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 139 TL,
Berry 50 Led Işık Zincir 199 TL, 100'lü Peri Led 69,95 TL,
Meşe / Palamut Saksı / Mumluk 49,90 TL,
Esem Çocuk Terlik 179 TL
Esem Işıklı Çocuk Terlik 229 TL
Pilsan Kovalı Midi Bloklar 179 TL,
Gokidy Yazar Kasa ve Alışveriş Seti 249 TL,
Gokidy Manken Bebek 119 TL,
Aksesuarlı Kedi - Köpek Bakım Seti 79,95 TL,
Yarış Arabası / Okul Otobüsü Bloklar Serisi 79,95 TL
Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi 99,95 TL
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