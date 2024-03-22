BİM 29 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta elektronik ve bahçe ürünlerinde indirim var

BİM 29 Mart aktüel ürünler kataloğunda akıllı Smart TV, mini buzdolabı, kablosuz kılavye ve mause, akıllı piriz, katlanabilir şarjlı damacana pompası, katlanır bisiklet, metal ayaklı katlanır masa, örgü tabure ve sandalye, sensörlü bahçe aydınlatması, 4+1 merdiven en dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Haftanın indirim kampanyası 5 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte en yeni BİM afişi…

29 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU