22 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğuyla hangi ürünler indirime girdi? BİM’dee Kaan Çapa Makinesi uygun fiyata satışta!

BİM, 22 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda birçok dikkat çekici ürünü uygun fiyatlarla sunuyor. 29 Mart 2024'e kadar geçerli olan kampanya kapsamında Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL, Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL, Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL, Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL, Kumtel Sprey Mop 1.599 TL, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL, Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL ve Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte BİM'in merak edilen indirim listesi

BİM 22 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU