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22 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğuyla hangi ürünler indirime girdi? BİM’dee Kaan Çapa Makinesi uygun fiyata satışta!

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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22 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğuyla hangi ürünler indirime girdi? BİM’dee Kaan Çapa Makinesi uygun fiyata satışta!

BİM, 22 Mart'ta yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla gözleri üzerine çekiyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set, Philips Azur Buharlı Ütü, Benante Desenli Oval Sunumluk, Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu ve Kaan Çapa Makinesi bulunuyor. İşte BİM haftalık indirim afişi

BİM, 22 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda birçok dikkat çekici ürünü uygun fiyatlarla sunuyor. 29 Mart 2024'e kadar geçerli olan kampanya kapsamında Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL, Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL, Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL, Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL, Kumtel Sprey Mop 1.599 TL, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL, Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL ve Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte BİM'in merak edilen indirim listesi

BİM 22 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL

Kumtel Sprey Mop 1.599 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL

Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL

Philips Sakal Düzeltici 479 TL

Polosmart Akıllı Saat 249 TL

Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL

Telefon / Tablet Standı 79 TL

Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL

Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL

Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL

Newton Denge Topları 149 TL

Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL

Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL

Metal Mutfak Rafı 999 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL

Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL

Katlanır Alğüminyum Kamp Masası 799 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL

Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL

Benante Desenli Oval Sunumluk 289 TL

Benante Orta Boy Melamin Tepsi 69 TL

Çok Amaçlı Oyuncak / Çamaşır Sepeti 149 TL

Desenli Su Şişesi 1 Litre 32,50 TL

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