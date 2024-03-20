20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri 20 Mart 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: iPhone 15, Dyson dikey süpürge, Xiamo Read Mi Note 13 Pro, Wioji Şarjlı mini süpürge

20 Mart 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: iPhone 15, Dyson dikey süpürge, Xiamo Read Mi Note 13 Pro, Wioji Şarjlı mini süpürge

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
ABONE OL
20 Mart 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: iPhone 15, Dyson dikey süpürge, Xiamo Read Mi Note 13 Pro, Wioji Şarjlı mini süpürge

ŞOK 20 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 23 Mart tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda birbirinden farklı ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte ŞOK haftanın indirim listesi…

ŞOK'un 20 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. Haftanın indirimli ürünler arasında iPhone 15, Dyson dikey süpürge, Xiamo Read Mi Note 13 Pro, Wioji Şarjlı mini süpürge, Wiami Buharlı fritöz, Altus çamaşır makinesi ve abajur çeşitleri en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini alıyor. işte ŞOK haftanın indirim afişi…

ŞOK 20 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

120x170 cm Koza Halı Peluş Halı 559 TL,

80x150 cm Koza Halı Peluş Halı 319 TL,

Koltuk Örtüsü 119 TL

Kemer 54,95 TL

Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL,

Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL

Tüylü Kırlent Kılıfı 79,95 TL

Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 169 TL,

Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi 59,95 TL,

Hanoi Kuleleri 99,95 TL,

Zeka Küpü 49,95 TL,

Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL

Metal Çek-Bırak Araba 79,95 TL

Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL,

Charm Bebek Aksesuarlı Set 79,95 TL,

Kaydırak 499 TL Uçak Çeşitleri 249 TL,

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA