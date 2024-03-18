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Haberler Aktüel Haberleri A101 21 Mart 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Arzum Süpürge, A101’de Volta Elektrikli Araç, Kiwi Yağsız Airfryer…

A101 21 Mart 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Arzum Süpürge, A101’de Volta Elektrikli Araç, Kiwi Yağsız Airfryer…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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A101 21 Mart 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Arzum Süpürge, A101’de Volta Elektrikli Araç, Kiwi Yağsız Airfryer…

A101 21 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 28 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indim kampanyası kapsamında Volta EV1 Elektrikli Araç, Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge, Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer, Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti, Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti ve Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti dikkatleri üzerine topluyor. İşte tüm indirimlilerin yer aldığı ürünler ve fiyatları…

A101, 21 Mart aktüel ürünler kataloğunda birbirinden dikkat çekici ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. 28 Mart 2024 tarihine kadar satışına devam edeceği indirimli ürünler arasında Volta EV1 Elektrikli Araç, Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge, Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer, Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti, Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti ve Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Ayrıca bu ürünlerin yanı sıra gıda, temizlik ürünleri, mobilya, tekstil ve daha bir sürü kategoride birçok ürüne indirim var. İşte A101 haftanın indirim kampanyası….

A101 21 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL

Onvo 50" Iltra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 10.999 TL

JVC 40" Full HD Smart Tv 8.999 TL

JVC 32" HD Smart Led Tv 5.999 TL

Onvo 32" HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL

Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL

Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL

Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL

Arzum Starblend Multiblender Seti 1.499 TL

Flavel Stick 2'si 1 Arada Dik Süpürge 999 TL

Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.399 TL

Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL

Kiwi Dalgıç Su Pampası 949 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 249 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 199 TL

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 549 TL

Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti 699 TL

Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL

Hascevher Granit Tava 149 TL

Hascevher Granit Tencere 299 TL

Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti 1.499 TL

Paşabahçe Borcam 5 Parça Çeyiz Seti 379 TL

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