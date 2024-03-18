A101 21 Mart 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Arzum Süpürge, A101’de Volta Elektrikli Araç, Kiwi Yağsız Airfryer…
A101 21 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 28 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indim kampanyası kapsamında Volta EV1 Elektrikli Araç, Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge, Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer, Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti, Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti ve Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti dikkatleri üzerine topluyor. İşte tüm indirimlilerin yer aldığı ürünler ve fiyatları…
A101, 21 Mart aktüel ürünler kataloğunda birbirinden dikkat çekici ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. 28 Mart 2024 tarihine kadar satışına devam edeceği indirimli ürünler arasında Volta EV1 Elektrikli Araç, Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge, Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer, Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti, Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti ve Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Ayrıca bu ürünlerin yanı sıra gıda, temizlik ürünleri, mobilya, tekstil ve daha bir sürü kategoride birçok ürüne indirim var. İşte A101 haftanın indirim kampanyası….
A101 21 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL
Onvo 50" Iltra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 10.999 TL
JVC 40" Full HD Smart Tv 8.999 TL
JVC 32" HD Smart Led Tv 5.999 TL
Onvo 32" HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL
Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL
Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL
Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL
Arzum Starblend Multiblender Seti 1.499 TL
Flavel Stick 2'si 1 Arada Dik Süpürge 999 TL
Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.399 TL
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL
Kiwi Dalgıç Su Pampası 949 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 249 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 199 TL
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 549 TL
Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti 699 TL
Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL
Hascevher Granit Tava 149 TL
Hascevher Granit Tencere 299 TL
Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti 1.499 TL
Paşabahçe Borcam 5 Parça Çeyiz Seti 379 TL
Pasta Servis Seti 6+1 249 TL
2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL
Şef Bıçağı 79,90 TL
Sinbo Termos 179 TL
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