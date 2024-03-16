ŞOK 16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu: iPhone 15, Dyson dikey süpürge, Xiamo Read Mi Note 13 Pro, Wioji Şarjlı mini süpürge
ŞOK 16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 23 Mart tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda birbirinden farklı ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte ŞOK haftanın indirim listesi…
ŞOK'un 16 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. Haftanın indirimli ürünler arasında iPhone 15, Dyson dikey süpürge, Xiamo Read Mi Note 13 Pro, Wioji Şarjlı mini süpürge, Wiami Buharlı fritöz, Altus çamaşır makinesi ve abajur çeşitleri en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini alıyor. işte ŞOK haftanın indirim afişi…
ŞOK 16 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
120x170 cm Koza Halı Peluş Halı 559 TL,
80x150 cm Koza Halı Peluş Halı 319 TL,
Koltuk Örtüsü 119 TL
Kemer 54,95 TL
Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL,
Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL
Tüylü Kırlent Kılıfı 79,95 TL
Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 169 TL,
Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi 59,95 TL,
Hanoi Kuleleri 99,95 TL,
Zeka Küpü 49,95 TL,
Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL
Metal Çek-Bırak Araba 79,95 TL
Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL,
Charm Bebek Aksesuarlı Set 79,95 TL,
Kaydırak 499 TL Uçak Çeşitleri 249 TL,
Bebek Arabası / Bisikletli Bebek Pet Aksesuarlı 149 TL
Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.499 TL,
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL,
Kumsal Ezme Karnıyarık Tencere 349 TL,
Kumsal Ezme Tencere 349 TL,
Kumsal Ezme Tava 179 TL
Katlanır Yaprak Masa 499 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimse Bilmiyor! Kanalizasyon Kapaklarının Yuvarlak Olmasının Asıl Sebebi
- Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
- Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı
- 107. Dönem ÖGG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? 2024 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama...
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…
- MEB'den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!
- 1999-2000-2003-2008 Sigorta Girişliler Dikkat! EYT Sonrası Erken Emeklilik Kapıda! Yaş, Prim ve Gün Şartları Baştan Aşağı Sıralandı!
- Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50'de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…
- Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR'dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?
- 1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...
- 1 Kaşık Zerdeçal ile Şifa Mucizesi! Kaynayan Suya Ekleyin, Bu Hastalıklara Veda Edin!
- Çamaşır Makinesine Bulaşık Süngeri Koyun: O Sorun Artık Tarih!