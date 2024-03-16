ŞOK 16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu: iPhone 15, Dyson dikey süpürge, Xiamo Read Mi Note 13 Pro, Wioji Şarjlı mini süpürge

ŞOK'un 16 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. Haftanın indirimli ürünler arasında iPhone 15, Dyson dikey süpürge, Xiamo Read Mi Note 13 Pro, Wioji Şarjlı mini süpürge, Wiami Buharlı fritöz, Altus çamaşır makinesi ve abajur çeşitleri en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini alıyor. işte ŞOK haftanın indirim afişi…

ŞOK 16 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!