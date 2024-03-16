BİM’dee Kaan Çapa Makinesi uygun fiyata satışta! 22 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirime girdi?

BİM 22 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini ve fiyatlarını açıkladı. 29 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL, Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL, Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL, Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL, Kumtel Sprey Mop 1.599 TL, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL, Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL, Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL fiyattan satışa sunuluyor. Söz konusu ürünlerin haricinde yüzlerce ürün uygun fiyattan satılmaya devam edecek. İşte BİM'in merak edilen indirim listesi

BİM 22 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU