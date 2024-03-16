A101 21 Mart 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: A101’de Volta Elektrikli Araç, Arzum Süpürge, Kiwi Yağsız Airfryer…
A101 21 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 28 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indim kampanyası kapsamında Volta EV1 Elektrikli Araç, Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge, Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer, Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti, Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti ve Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti dikkatleri üzerine topluyor. İşte tüm indirimlilerin yer aldığı ürünler ve fiyatları…
A101, 21 Mart aktüel ürünler kataloğunda birbirinden dikkat çekici ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. 28 Mart 2024 tarihine kadar satışına devam edeceği indirimli ürünler arasında Volta EV1 Elektrikli Araç, Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge, Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer, Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti, Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti ve Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Ayrıca bu ürünlerin yanı sıra gıda, temizlik ürünleri, mobilya, tekstil ve daha bir sürü kategoride birçok ürüne indirim var. İşte A101 haftanın indirim kampanyası….
A101 21 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL
Onvo 50" Iltra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 10.999 TL
JVC 40" Full HD Smart Tv 8.999 TL
JVC 32" HD Smart Led Tv 5.999 TL
Onvo 32" HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL
Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL
Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL
Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL
Arzum Starblend Multiblender Seti 1.499 TL
Flavel Stick 2'si 1 Arada Dik Süpürge 999 TL
Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.399 TL
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL
Kiwi Dalgıç Su Pampası 949 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 249 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 199 TL
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 549 TL
Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti 699 TL
Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL
Hascevher Granit Tava 149 TL
Hascevher Granit Tencere 299 TL
Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti 1.499 TL
Paşabahçe Borcam 5 Parça Çeyiz Seti 379 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimse Bilmiyor! Kanalizasyon Kapaklarının Yuvarlak Olmasının Asıl Sebebi
- Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
- Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı
- 107. Dönem ÖGG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? 2024 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama...
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…
- MEB'den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!
- 1999-2000-2003-2008 Sigorta Girişliler Dikkat! EYT Sonrası Erken Emeklilik Kapıda! Yaş, Prim ve Gün Şartları Baştan Aşağı Sıralandı!
- Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50'de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…
- Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR'dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?
- 1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...
- 1 Kaşık Zerdeçal ile Şifa Mucizesi! Kaynayan Suya Ekleyin, Bu Hastalıklara Veda Edin!
- Çamaşır Makinesine Bulaşık Süngeri Koyun: O Sorun Artık Tarih!