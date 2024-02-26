ŞOK 26 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Yeni doğan bebek için neye ihtiyacınız varsa ŞOK’ta! İşte haftanın indirim kataloğu
2 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak ŞOK indirim kataloğu açıklandı. Yeni listede, %100 pamuklu bebek ürünleriyle dikkat çeken zincir market, ayrıca yüzlerce üründe daha indirim uygulayacak. İşte haftanın indirim kataloğu…
ŞOK, 26 Şubat'ta yeni indirimli ürünlerin listesini ve fiyatlarını açıkladı. 81 ilde aynı anda satışa sunulacak ürünler arasında Simbo Süpürge, Arzum Çay Makinesi ve Dikey Süpürge, Çelik Termos, Çeşitli Mutfak Gereçleri gibi ev eşyalarının yanı sıra Yüzde 100 Pamuklu bebek yorganı, yatağı, yastığı, nevresim takımı gibi bebek ürünleri de uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. İşte ŞOK'un efsane indirim kataloğu…
ŞOK 26 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 5.999 TL,
Sinbo Elektrikli Süpürge 1.399 TL,
Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL,
Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL,
500 ml Çelik Termos 199 TL,
Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı 379 TL,
12 Parça 4 Kişilik Kahvaltılık 339 TL,
13 Parça Kahvaltı Takımı 279 TL
3'lü Lüster Cam Kayık Tabak 109 TL
350 cc Borosilikat Titanic Bardak 44,95 TL,
Cam Pipetli Bardak 89,95 TL,
230 ml Sprey Yağlık 49,95 TL,
Esse Siena Porselen Kayık Tabak 69,95 TL,
Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 52,95 TL,
4'lü Kahve Takımı 169 TL,
Lina Çerezlik 10,95 TL
Akasya Yaprak Çerezlik 19,95 TL,
Seramik Pasta Tabağı 19,95 TL,
Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL,
2'li Evoks Pasta Seti 52,95 TL,
Aloe Vera Saksı Çiçeği 17,50 TL,
Kaktüs 7,50 TL,
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