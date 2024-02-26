A101 29 Şubat’ta Tiny House satışa sunacak! A101’de bu hafta hangi ürünlere indirim geliyor? İşte A101 aktüel indirim kataloğu

A101, 29 Şubat aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünlerin listesini açıkladı. 7 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında dikkat çeken ürünler arasında 399.999 TL'ye satışa sunulacak olan Escamp 6500 Flat Tiny House öne çıkıyor. Ayrıca, zincir markette 70 inç Toshiba 4K TV, Reeder akıllı telefon, TWS kablosuz kulaklık, Hyundai su arıtma cihazı, Arzum kahve makinesi gibi ürünler de yer alacak. İşte A101 indirim afişinde yer alan ürünlerin tam listesi…

A101 29 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!