A101 29 Şubat'ta Tiny House satışa sunacak! A101’de bu hafta hangi ürünlere indirim geliyor? İşte A101 aktüel indirim kataloğu
A101, 29 Şubat'ta yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yeni ürünler arasında dikkat çeken bir seçenek olan Escamp 6500 Flat Tiny House, müşterilere 399.999 TL fiyatla sunulacak. İşte haftanın merak edilen indirimli ürünlerin listesi ve fiyatları…
A101, 29 Şubat aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünlerin listesini açıkladı. 7 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında dikkat çeken ürünler arasında 399.999 TL'ye satışa sunulacak olan Escamp 6500 Flat Tiny House öne çıkıyor. Ayrıca, zincir markette 70 inç Toshiba 4K TV, Reeder akıllı telefon, TWS kablosuz kulaklık, Hyundai su arıtma cihazı, Arzum kahve makinesi gibi ürünler de yer alacak. İşte A101 indirim afişinde yer alan ürünlerin tam listesi…
A101 29 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 26.999 TL
Onvo 65" Ultra HD WebOS 2.0 Led Tv 16.999 TL
Philips 55" UHD Smafrt Led Tv 21.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 14.999 TL
Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
SEG Buzdolabı 8.999 TL
Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL
Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL
Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 1.499 TL
Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü 439 TL
Kiwi Tost Makinesi 1.399 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 439 TL
Sinbo Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Aprilla Tıraş Makinesi 239 TL
Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 279 TL
Hascevher Tava ve Sahan Seti 449 TL
Taç Ultra Granit Basık / Derin Tencere 499 TL
Taç Ultra Granit Tava 349 TL
Sinbo Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı 229 TL
Escamp 6500 Flat Tiny House 399.900 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.199 TL
Masa Takımı 4.999 TL
Piranha Darbeli Matkap 499 TL
Piranha Avuç Taşlama 499 TL
Piranha Dekupaj Testere 499 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü
- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte 2024 AYT-TYT-YDT son tarih ve başvuru ücreti
- Yüzde 25 kira artış oranı kalktı mı, kalkacak mı? Bakan Tunç açıkladı! Kira artış sınırı ne zamana kadar devam edecek?
- Darphane'de start verildi! Yoğun talep gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını harekete geçirdi! 1 Mart'tan sonra...
- EYT'liler için de komut verildi! 1999-2008 arası SGK girişliler erken emeklilik yıldızını aldı! Define değerinde yeni yaş grafiği
- YÖKDİL/1-2024 soru ve cevap anahtarı ÖSYM | YÖKDİL A-B-C-D soru kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman?
- ÖGG sınav sonuç tarihi 2024 | 107. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- 1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50'lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...
- Van'da deprem! 25 Şubat az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
- YÖKDİL puan hesaplama tablosu 2024 | YÖKDİL/1 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 50-55-60-65-70-80-90 puan için kaç net yapmak gerekiyor?
- YÖKDİL saat kaçta başlayıp, bitecek? YÖKDİL-2024 kaç soru, kaç dakika?
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden çığ ve sağanak uyarısı! İşte il il 5 günlük tahmin | 24-28 Şubat 2024