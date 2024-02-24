ŞOK’a %100 pamuklu bebek ürünleri geliyor! Yeni doğan bebek için neye ihtiyacınız varsa ŞOK’ta! İşte haftanın indirim kataloğu

ŞOK, 24 Şubat'ta yeni indirimli ürünlerin listesini ve fiyatlarını açıkladı. 81 ilde aynı anda satışa sunulacak ürünler arasında Simbo Süpürge, Arzum Çay Makinesi ve Dikey Süpürge, Çelik Termos, Çeşitli Mutfak Gereçleri gibi ev eşyalarının yanı sıra Yüzde 100 Pamuklu bebek yorganı, yatağı, yastığı, nevresim takımı gibi bebek ürünleri de uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. İşte ŞOK'un efsane indirim kataloğu…

ŞOK 24 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU