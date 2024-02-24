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Haberler Aktüel Haberleri A101 29 Şubat'ta 399.900 TL'ye Tiny House satışa sunacak! A101’de bu hafta hangi ürünlere indirim geliyor? İşte A101 aktüel indirim kataloğu

A101 29 Şubat'ta 399.900 TL'ye Tiny House satışa sunacak! A101’de bu hafta hangi ürünlere indirim geliyor? İşte A101 aktüel indirim kataloğu

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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A101 29 Şubat’ta 399.900 TL’ye Tiny House satışa sunacak! A101’de bu hafta hangi ürünlere indirim geliyor? İşte A101 aktüel indirim kataloğu

A101, 29 Şubat yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yeni ürünler arasında dikkat çeken bir seçenek olan Escamp 6500 Flat Tiny House, müşterilere 399.999 TL fiyatla sunulacak. İşte haftanın merak edilen indirimli ürünlerin listesi ve fiyatları…

A101, 29 Şubat aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünlerin listesini açıkladı. 7 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında dikkat çeken ürünler arasında 399.999 TL'ye satışa sunulacak olan Escamp 6500 Flat Tiny House öne çıkıyor. Ayrıca, zincir markette 70 inc Toshıba 4K TV, Reeder akıllı telefon, TWS kablosuz kulaklık, Hyundai su arıtma cihazı, Arzum kahve makinesi gibi ürünler de yer alacak. İşte A101 indirim afişinde yer alan ürünlerin tam listesi…

A101 29 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 26.999 TL

Onvo 65" Ultra HD WebOS 2.0 Led Tv 16.999 TL

Philips 55" UHD Smafrt Led Tv 21.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 14.999 TL

Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

SEG Buzdolabı 8.999 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL

Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL

Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 1.499 TL

Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü 439 TL

Kiwi Tost Makinesi 1.399 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti 439 TL

Sinbo Saç Kurutma Makinesi 399 TL

Aprilla Tıraş Makinesi 239 TL

Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 279 TL

Hascevher Tava ve Sahan Seti 449 TL

Taç Ultra Granit Basık / Derin Tencere 499 TL

Taç Ultra Granit Tava 349 TL

Sinbo Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı 229 TL

Escamp 6500 Flat Tiny House 399.900 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.199 TL

Masa Takımı 4.999 TL

Piranha Darbeli Matkap 499 TL

Piranha Avuç Taşlama 499 TL

Piranha Dekupaj Testere 499 TL

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