1 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de LG 55 inc Smart TV, Stanley Termos, Kumtel Fırın, Fakir süpürge, Onvo Tost Makinesi…

BİM, 1 Mart'ta başlayacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin fiyatlarını açıkladı. 8 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında LG 55 inç Smart TV, Stanley Termos, Kumtel Fırın, Fakir süpürge, Onvo Tost Makinesi, Skyjet Elektrikli Bisiklet gibi ürünler dikkat çekiyor. Tüm mağazalarında aynı anda satışa sunulacak olan bu ürünlerin stokları sınırlı olacak. İşte BİM haftanın indirim afiş…

BİM 1 MART İNDİRİM KATALOĞU!