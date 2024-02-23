A101 29 Şubat’ta 399.900 TL’ye Tiny House satışa sunacak! A101’de bu hafta hangi ürünlere indirim geliyor? İşte A101 aktüel indirim kataloğu

A101 29 Şubat aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi belli oldu. 7 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında 399.999 TL'ye satışa sunulacak olan Escamp 6500 Flat Tiny House en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Ayrıca zincir market 70 inc Toshıba 4K TV, Reeder akıllı telefon, TWS kablosuz kulaklık, Hyundai su arıtma cihazı, Arzum kahve makinesi ve daha fazlası ile yeni haftaya hazırlanıyor. İşte A101 indirim afişinde yer alan ürünlerin tam listesi…

A101 29 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!