1 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de LG 55 inc Smart TV, Stanley Termos, Kumtel Fırın, Fakir süpürge, Onvo Tost Makinesi…
BİM, 1 Mart tarihinde başlayacak olan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 8 Mart'a kadar devam edecek indirim listesinde onlarca ürün, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte haftanın BİM indirim kataloğu…
BİM, 1 Mart'ta başlayacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin fiyatlarını açıkladı. 8 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında LG 55 inç Smart TV, Stanley Termos, Kumtel Fırın, Fakir süpürge, Onvo Tost Makinesi, Skyjet Elektrikli Bisiklet gibi ürünler dikkat çekiyor. Tüm mağazalarında aynı anda satışa sunulacak olan bu ürünlerin stokları sınırlı olacak. İşte BİM haftanın indirim afiş…
BİM 1 MART İNDİRİM KATALOĞU!
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
Dijitsu 50" UHD Android Led Tv 9.499 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 999 TL
Range Çay Makinesi 999 TL
Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
Kumtel Mini Fırın 1.099 TL
Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL
Stanley One Hand Mug Termos 470 ml 899 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.799 TL
Everest Kablosuz Mouse 99 TL
Skyjet MK25 20" Elektrikli Bisiklet 12.999 TL
Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 37,50 TL
Kütahya Porselen Sufle Kabı 27,50 TL
Kütahya Porselen Kase 85 TL
Chef's Pro Wok Tava 28 cm 219 TL
Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 499 TL
Chf's Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm 179 TL
Amboss Ezme Tava 26 cm 359 TL
Amboss Kek Kalıbı 26 cm 239 TL
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