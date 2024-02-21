A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’e yarın Toshıba smart TV, SEG ankastre set, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi…
A101, 22 Şubat tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu haftanın indirim listesinde dikkat çeken ürünler arasında Toshiba'nın 55 inçlik Ultra HD QLED Android TV'si, Kiwi marka Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Regal'in Beyaz Cam Ankastre Seti, Hascevher'in Ezme Granit Karnıyarık Tenceresi, Homend'in Royaltea Çay Makinesi ve Balance marka Yaylı Yatak yer alıyor. Bu ürünler uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte haftanın indirimli ürünleri…
A101, 22 Şubat itibariyle başlayacak ve 29 Şubat'a kadar devam edecek olan kampanyasında uygun fiyatlı ürünlerin listesini ve fiyatlarını duyurdu. Kampanya kapsamında öne çıkan ürünler arasında Toshiba'nın 43 inçlik UHD Android TV'si 10.999 TL, Onvo'nun 42 inçlik Full HD Android 13 Smart LED TV'si 6.799 TL, TCL'nin 30 SE model cep telefonu 4.799 TL, SEG'in mekanik silindirik termosifonu 4.799 TL, Regal'in beyaz cam ankastre seti 3'lü 10.999 TL, Kiwi marka koltuk ve halı yıkama makinesi 3.999 TL, Kiwi'nin elektrikli süpürgesi 1.199 TL, Aprilla'nın şarjlı saç kesme makinesi 349 TL, Kiwi'nin seramik tabanlı ütüsü 459 TL, Piranha'nın araç tipi el süpürgesi 279 TL ve Kiwi'nin katı meyve sıkacağı 999 TL gibi çeşitli ürünler yer alıyor. İşte A101 22 Şubat aktüel ürünler afişi…
A101 22 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 19.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL
Toshiba 43" UHD Android Tv 10.999 TL
Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL
TCL 30 SE Cep Telefonu 4.799 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL
SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL
Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL
Kiwi Elektrikli Süpürge 1.199 TL
Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL
Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 459 TL
Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL
Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 999 TL
Homend Royaltea Çay Makinesi 999 TL
Kiwi El Blender Seti 649 TL
Keramika Renkli Kase 11 cm 29,90 TL
Keramika Renkli Varil Kupa 345 ml 39,90 TL
Cam Pasta Tabağı Çeşitleri 21 cm 14,90 TL
Cam Salata Kasesi 30 cm 49,90 TL
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