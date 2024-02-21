1 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de LG 55 inc Smart TV, Stanley Termos, Kumtel Fırın, Fakir süpürge, Onvo Tost Makinesi…

BİM 1 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin fiyatları belli oldu. 8 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında LG 55 inc Smart TV, Stanley Termos, Kumtel Fırın, Fakir süpürge, Onvo Tost Makinesi, Skyjet Elektrikli Bisiklet en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Tüm mağazalarında aynı anda satışa sunulacak ürünler sınırlı sayıda raflarda olacak. İşte BİM haftanın indirim afiş…

BİM 1 MART İNDİRİM KATALOĞU!