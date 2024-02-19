BİM 23 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM’e bu hafta bilgisayar, salıncak, ısıtıcı, katlanır sandalye, çelik kettle, IP kamera ucuza geliyor

BİM, 23 Şubat'ta başlayacak olan aktüel ürünler kampanyası için detayları paylaştı ve tüketicileri heyecanlandırdı. 1 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirimlerle, raflarda birbirinden cazip ürünler yer alacak. Kampanyada LG'nin 55 inçlik UHD Smart TV'si 18.999 TL, Casper Via M30 Plus ve Vivo Y16 cep telefonları sırasıyla 4.599 TL ve 4.499 TL'ye satılacak. Honor Choice X5 Pro ve X5 Lite TWS kulaklıkları ise 949 TL ve 699 TL'ye tüketicilere sunulacak. Ayrıca Honor Choice akıllı bileklik 999 TL, Dijitsu tezgah altı buzdolabı 3.499 TL, Philips dijital su arıtma cihazı 4.799 TL, Philips süpürge 4.499 TL, Toshiba dijital mikrodalga fırın 2.999 TL ve Luxell XXL fastfreyer ise 2.499 TL'lik fiyatlarla tüketicilere sunulacak. İşte BİM haftanın indirim kataloğu…

BİM 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU