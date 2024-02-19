BİM 23 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM’e bu hafta bilgisayar, salıncak, ısıtıcı, katlanır sandalye, çelik kettle, IP kamera ucuza geliyor
BİM'in heyecanla beklenen yeni aktüel ürünler kataloğu nihayet raflardaki yerini aldı. 23 Şubat'ta yayınlanan bu katalog, 1 Mart 2024 tarihine kadar tüketicilerle buluşacak birbirinden ilgi çekici ürünleri içeriyor. Bu haftanın en dikkat çekenleri arasında HP Victus Gaming Laptop, LG'nin 55 inçlik 4K Smart Nanocell TV'si, Toshiba'nın dijital mikrodalga fırını, Bonera'nın ocak üstü tost tavası, Philips'in dijital su arıtma cihazı ve Erinöz'ün gölgelikli Luka salıncakları yer alıyor. İşte BİM indirim afişi…
BİM, 23 Şubat'ta başlayacak olan aktüel ürünler kampanyası için detayları paylaştı ve tüketicileri heyecanlandırdı. 1 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirimlerle, raflarda birbirinden cazip ürünler yer alacak. Kampanyada LG'nin 55 inçlik UHD Smart TV'si 18.999 TL, Casper Via M30 Plus ve Vivo Y16 cep telefonları sırasıyla 4.599 TL ve 4.499 TL'ye satılacak. Honor Choice X5 Pro ve X5 Lite TWS kulaklıkları ise 949 TL ve 699 TL'ye tüketicilere sunulacak. Ayrıca Honor Choice akıllı bileklik 999 TL, Dijitsu tezgah altı buzdolabı 3.499 TL, Philips dijital su arıtma cihazı 4.799 TL, Philips süpürge 4.499 TL, Toshiba dijital mikrodalga fırın 2.999 TL ve Luxell XXL fastfreyer ise 2.499 TL'lik fiyatlarla tüketicilere sunulacak. İşte BİM haftanın indirim kataloğu…
BİM 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL
HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
LG 55" UHD Smart Tv 18.999 TL
Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL
Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL
Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık 949 TL
Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 699 TL
Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL
Philips Dijital Su Arıtma Cihazı 4.799 TL
Philips Süpürge 4.499 TL
Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL
Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL
Onvo Dijital Çelik Kettle 899 TL
Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 999 TL
Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL
Kiwi Baharat Öğütücü 219 TL
Kiwi Standlı Blender 799 TL
Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak 6.999 TL
Kiwi IP Kamera 599 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 235 TL
Katlanır Su Bidonu 49 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tencere 399 TL
Chef's Krep Tava 26 cm 159 TL
Kelebek Kurutmalık 399 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 349 TL
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