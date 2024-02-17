ŞOK indirimli iPhone Pro Max satıyor! 17 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ürünlere 6 taksit fırsatı ile geliyor
ŞOK marketlerinde 17 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu kampanya kapsamında 24 Şubat'a kadar devam edecek indirimlerle birlikte, yüzlerce ürün uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay PlayStation satıaş sunan zincir market bu defa müşterilerinin karşısına iPhone 15 Pro Max ile çıktı. Ayrıca, belirli ürünler için müşterilere peşin fiyatına 6 eşit taksit imkanı da sağlanacak. İşte haftanın ŞOK afişi…
Herkesin merakla beklediği ŞOK'un 17 Şubat aktüel ürünler kataloğu sonunda yayımlandı. 24 Şubat'a kadar geçerli olacak bu kampanyada, Türkiye genelindeki tüm ŞOK mağazalarında raflardaki yerini alacak ürünler arasında dikkat çekici fiyatlarla birçok seçenek bulunuyor. Kurutmalık 179 TL, Çöp Kovası 119 TL, Hero Sebze Meyve Koruyucu 34,95 TL, Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL, Mikrofiber Cam Sileceği 79,95 TL, Toz Alma Aparatı 109 TL, Katlanır Sele 109 TL, 10'lu Silikon Mandal 22,95 TL, Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 17,95 TL, Duş Başlığı Seti 49,95 TL ve Tekerlekli Pazar Arabası ise 139 TL'lik fiyat etiketleriyle müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı. İşte haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları…,
ŞOK'DA iPHONE 15 PRO Max SATILIYOR!
Geçtiğimiz ay PlayStation oyun konsolu satışa sunan ŞOK, bu hafta elektronik kategorisinde iPhone 15 Pro Max sarışa sunmaya başladı. Yayınlanan listede Apple Iphone 15 Pro Max 256GB White Titanium ve Apple Iphone 15 Pro Max 256GB Black Titanium modelleri 77,999 TL'den satışa sunuluyor.
Ayrıca zincir market daha düşük bütçeye sahip Apple Apple Iphone 15 Pro 128GB Natural Titanium modelini 65,999 TL'ye ve Iphone 12 128GB Black modelini 27.599 TL'ye satıyor.
ŞOK 17 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kurutmalık 179 TL,
Çöp Kovası 119 TL,
Hero Sebze Meyve Koruyucu 34,95 TL,
Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL
Mikrofiber Cam Sileceği 79,95 TL
Toz Alma Aparatı 109 TL,
Katlanır Sele 109 TL,
10'lu Silikon Mandal 22,95 TL,
Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 17,95 TL,
Duş Başlığı Seti 49,95 TL
Tekerlekli Pazar Arabası 139 TL
Ledolet 4W Flament Ampul G 95 64,95 TL,
4W Flament Ampul G 80 47,95 TL,
4W Flament Ampul ST 64 64,95 TL,
4W Flament Ampul A 60 44,95 TL,
9 Watt Ampul 3'lü 62,95 TL
Ufo 3 in 1 24 Watt 129 TL
Gokidy Işıklı Tren 199 TL,
Askılı Makyaj Çantası79,95 TL,
Boncuklu Takı Seti Çeşitleri, Bowling Seti 99,95 TL,
Tamir Seti 59,95 TL,
Mini Traktör Kepçeli / Mini Kamyon 49,95 TL.
Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL,
Jip Çeşitleri 69,95 TL, Büyük Futbol Sahası 179 TL,
Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi 99,95 TL
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