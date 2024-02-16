ŞOK’ta temizlik aletlerine dev indirim! 17 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ürünlere 6 taksit fırsatı ile geliyor
ŞOK 17 Şubat aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler gün yüzüne çıkıyor. 24 Şubat tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında yüzlerce ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca ŞOK bazı ürünler için müşterilerine peşin fiyatına 6 eşit taksit imkanı sunuyor. İşte haftanın ŞOK afişi…
ŞOK herkesin merakla beklediği 17 Şubat aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. 24 Şubata kadar Türkiye genelindeki tüm ŞOK mağazalarındaki raflarda yerini alacak olan ürünler arasında Kurutmalık 179 TL, Çöp Kovası 119 TL, Hero Sebze Meyve Koruyucu 34,95 TL, Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL ve Mikrofiber Cam Sileceği 79,95 TL, Toz Alma Aparatı 109 TL, Katlanır Sele 109 TL, 10'lu Silikon Mandal 22,95 TL, Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 17,95 TL, Duş Başlığı Seti 49,95 TL ve Tekerlekli Pazar Arabası 139 TL'lik fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları…
ŞOK 17 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kurutmalık 179 TL,
Çöp Kovası 119 TL,
Hero Sebze Meyve Koruyucu 34,95 TL,
Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL
Mikrofiber Cam Sileceği 79,95 TL
Toz Alma Aparatı 109 TL,
Katlanır Sele 109 TL,
10'lu Silikon Mandal 22,95 TL,
Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 17,95 TL,
Duş Başlığı Seti 49,95 TL
Tekerlekli Pazar Arabası 139 TL
Ledolet 4W Flament Ampul G 95 64,95 TL,
4W Flament Ampul G 80 47,95 TL,
4W Flament Ampul ST 64 64,95 TL,
4W Flament Ampul A 60 44,95 TL,
9 Watt Ampul 3'lü 62,95 TL
Ufo 3 in 1 24 Watt 129 TL
Gokidy Işıklı Tren 199 TL,
Askılı Makyaj Çantası79,95 TL,
Boncuklu Takı Seti Çeşitleri, Bowling Seti 99,95 TL,
Tamir Seti 59,95 TL,
Mini Traktör Kepçeli / Mini Kamyon 49,95 TL.
Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL,
Jip Çeşitleri 69,95 TL, Büyük Futbol Sahası 179 TL,
Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi 99,95 TL
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