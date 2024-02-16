ŞOK’ta temizlik aletlerine dev indirim! 17 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ürünlere 6 taksit fırsatı ile geliyor

ŞOK herkesin merakla beklediği 17 Şubat aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. 24 Şubata kadar Türkiye genelindeki tüm ŞOK mağazalarındaki raflarda yerini alacak olan ürünler arasında Kurutmalık 179 TL, Çöp Kovası 119 TL, Hero Sebze Meyve Koruyucu 34,95 TL, Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL ve Mikrofiber Cam Sileceği 79,95 TL, Toz Alma Aparatı 109 TL, Katlanır Sele 109 TL, 10'lu Silikon Mandal 22,95 TL, Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 17,95 TL, Duş Başlığı Seti 49,95 TL ve Tekerlekli Pazar Arabası 139 TL'lik fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları…

ŞOK 17 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU