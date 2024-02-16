BİM 23 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM’e bu hafta bilgisayar, salıncak, ısıtıcı, katlanır sandalye, çelik kettle, IP kamera ucuza geliyor
BİM'in heyecanla beklenen yeni aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. 23 Şubat'ta yayınlanan katalog, 1 Mart 2024 tarihine kadar tüketicilerle buluşacak birbirinden ilgi çekici ürünleri içeriyor. Bu haftanın en dikkat çekenleri arasında HP Victus Gaming Laptop, LG 55" 4K Smart Nanocell Tv, Toshiba Dijital Mikrodalga, Bonera Ocak Üstü Tost Tavası, Philips Dijital Su Arıtma Cihazı ve Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak bulunuyor. İşte BİM indirim afişi…
BİM, 23 Şubat'ta başlayacak olan aktüel ürünler kampanyası için detayları paylaştı ve tüketicileri heyecanlandırdı. 1 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirimlerle, raflarda birbirinden cazip ürünler yer alacak. LG 55" UHD Smart TV 18.999 TL, Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL, Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL, Honor Choice X5 Pro TWS Kulaklık 949 TL, Honor Choice X5 Lite TWS Kulaklık 699 TL, Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Philips Dijital Su Arıtma Cihazı 4.799 TL, Philips Süpürge 4.499 TL, Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL ve Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL'lik fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. İşte BİM haftanın indirim kataloğu…
BİM 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL
HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
LG 55" UHD Smart Tv 18.999 TL
Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL
Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL
Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık 949 TL
Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 699 TL
Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL
Philips Dijital Su Arıtma Cihazı 4.799 TL
Philips Süpürge 4.499 TL
Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL
Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL
Onvo Dijital Çelik Kettle 899 TL
Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 999 TL
Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL
Kiwi Baharat Öğütücü 219 TL
Kiwi Standlı Blender 799 TL
Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak 6.999 TL
Kiwi IP Kamera 599 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 235 TL
Katlanır Su Bidonu 49 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tencere 399 TL
Chef's Krep Tava 26 cm 159 TL
Kelebek Kurutmalık 399 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 349 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pınar Deniz'in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı'nın Ceylin'i adeta iğne ipliğe döndü!
- Esra Erol mehdi olayı nedir? Mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, akıl hastası mı?
- MEB EKYS 2024 sınavı ne zaman saat kaçta? EKYS kaç soru, kaç dakika? Sınavda hangi konular çıkacak?
- Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda? GS-Sparta Prag mücadelesi şifresiz mi yayınlanacak? 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı...
- Deadpool 3 vizyon tarihi 2024 | Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak, çıktı mı? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve fragman detayları
- 5750-5900 gün EYT'siz sigorta girişi+prim yöntemi açığa çıktı! Erken emeklilikte yeni haber geldi
- MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? osym.gov.tr 2024 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Sabahları 1 kaşık tüketmek yeterli! Bağırsaklarınızı makine gibi yapacak formül...
- 39'luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...
- Taceddin Noyan tarihte kimdir, kim öldürdü? Kuruluş Osman Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
- Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı geldi mi? 14 Şubat ATV Kuruluş Osman 148. bölüm tamamını, tek parça izle!
- Yarın okul var mı, yok mu? Şanlıurfa, Antalya, Elazığ, Erzincan... 15 Şubat Perşembe okullar tatil mi, tatil edilecek mi? MEB-VALİLİK açıklamaları...