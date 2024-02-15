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Haberler Aktüel Haberleri BİM 23 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM’e bu hafta bilgisayar, salıncak, ısıtıcı, katlanır sandalye, çelik kettle, IP kamera ucuza geliyor

BİM 23 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM’e bu hafta bilgisayar, salıncak, ısıtıcı, katlanır sandalye, çelik kettle, IP kamera ucuza geliyor

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 15.02.2024
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BİM 23 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM’e bu hafta bilgisayar, salıncak, ısıtıcı, katlanır sandalye, çelik kettle, IP kamera ucuza geliyor

BİM 23 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 1 Mart 2024 tarihine kadar market raflarında yerini alacak olan ürünler arasında HP Victus Gaming Laptop, LG 55" 4K Smart Nanocell Tv, Toshiba Dijital Mikrodalga, Bonera Ocak Üstü Tost Tavası, Philips Dijital Su Arıtma Cihazı ve Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte BİM indirim afişi

BİM 23 Şubat aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulacak ürünler ve fiyatları belli oldu. 1 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kapsamında LG 55" UHD Smart Tv 18.999 TL, Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL, Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL, Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık 949 TL, Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 699 TL, Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Philips Dijital Su Arıtma Cihazı 4.799 TL Philips Süpürge 4.499 TL, Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL, Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL'lik fiyatı ile satışa sunuluyor. İşte BİM haftanın indirim kataloğu…

BİM 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL

HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

LG 55" UHD Smart Tv 18.999 TL

Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL

Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL

Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık 949 TL

Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 699 TL

Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

Philips Dijital Su Arıtma Cihazı 4.799 TL

Philips Süpürge 4.499 TL

Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL

Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL

Onvo Dijital Çelik Kettle 899 TL

Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 999 TL

Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL

Kiwi Baharat Öğütücü 219 TL

Kiwi Standlı Blender 799 TL

Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak 6.999 TL

Kiwi IP Kamera 599 TL


Katlanır Kamp Sandalyesi 235 TL

Katlanır Su Bidonu 49 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tencere 399 TL

Chef's Krep Tava 26 cm 159 TL

Kelebek Kurutmalık 399 TL

Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 349 TL

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