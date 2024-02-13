16 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu BİM indirim afişinde hangi ürünler ucuza satılacak?

BİM, 16 Şubat itibariyle geçerli olacak indirim kataloğunda çeşitli cazip ürünleri duyurdu. 23 Şubat 2024'e kadar devam edecek kampanya kapsamında Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS TV 11.999 TL'ye, TCL 43" Smart Google TV 8.999 TL'ye, Philips Air Fryer 6.199 TL'ye, Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.999 TL'ye ve Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.999 TL'ye satışa sunulacak. Ayrıca, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL'ye, Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set 6.499 TL'ye ve Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL'ye indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte haftanın BİM indirim kataloğu…

BİM 16 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU