16 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de satılacak yeni ürünleri fiyatları ne kadar olacak?
BİM'in 16 Şubat aktüel ürünler kataloğu, birbirinden çekici ürünlere ev sahipliği yapıyor. Bu haftanın indirim kataloğunda Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set, Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge, Casper VIA X30 Cep Telefonu, Philips Air Fryer ve Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS TV gibi ürünler uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. İşte tam sayfa BİM indirim listesi…
BİM, 16 Şubat itibariyle geçerli olacak indirim kataloğunda çeşitli cazip ürünleri duyurdu. 23 Şubat 2024'e kadar devam edecek kampanya kapsamında Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS TV 11.999 TL'ye, TCL 43" Smart Google TV 8.999 TL'ye, Philips Air Fryer 6.199 TL'ye, Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.999 TL'ye ve Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.999 TL'ye satışa sunulacak. Ayrıca, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL'ye, Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set 6.499 TL'ye ve Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL'ye indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte haftanın BİM indirim kataloğu…
BİM 16 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM 16 Şubat İndirimli Ürünler Kataloğu
BİM 16 Şubat İndirimli Ürünler Kataloğu
BİM 16 Şubat İndirimli Ürünler Kataloğu
BİM 16 Şubat İndirimli Ürünler Kataloğu
BİM 16 Şubat İndirimli Ürünler Kataloğu
BİM 16 Şubat İndirimli Ürünler Kataloğu
BİM 16 Şubat İndirimli Ürünler Kataloğu
BİM 16 Şubat İndirimli Ürünler Kataloğu
BİM 16 Şubat İndirimli Ürünler Kataloğu
BİM 16 Şubat İndirimli Ürünler Kataloğu
BİM 16 Şubat İndirimli Ürünler Kataloğu
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