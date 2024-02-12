15 – 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu! A101 indirim gelecek yeni ürünleri belirledi! İşte yeni indirim afişi…

15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak A101 aktüel ürünler kataloğu, çeşitli elektronik ve ev aletlerinde büyük indirim fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında Toshiba 55" Ultra HD Smart TV 13.999 TL'ye, Onvo 50" Ultra HD Android Smart LED TV 10.999 TL'ye, ve Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV 6.499 TL'ye alınabilecek. Bununla birlikte, Reeder S23 Pro Max 6.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL ve Singer Overlok Makinesi 5.999 TL gibi ürünler de cazip fiyatlarla sunulacak. Ayrıca, Schafer Tosthaus Tost Makinesi 1.199 TL, Akel Midi Fırın 1.499 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL, Homend Functionall Multi Blender Seti 1.399 TL, Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL ve Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası ise 99,90 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte haftanın A101 indirim afişi…

A101 15 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!