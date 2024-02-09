A101 indirim gelecek yeni ürünleri belirledi! 15 – 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu! İşte yeni indirim afişi…

A101 15 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini ve indirimli fiyatlarını açıkladı. 22 Şubat tarihine kadar market raflarında uyguna satacağı ürünler arasında Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 13.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.499 TL, Onvo 32" HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL, Reeder S23 Pro Max 6.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL, Singer Overlok Makinesi 5.999 TL, Schafer Tosthaus Tost Makinesi 1.199 TL, Akel Midi Fırın 1.499 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL, Homend Functionall Multi Blender Seti 1.399 TL, Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL, Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası 99,90 TL fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte haftanın A101 indirim afişi…

A101 15 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!