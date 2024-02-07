9 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu görüldü! BİM’e tam sayfa uygun fiyatlı kişisel bakım cihazları geliyor
BİM, 9 Şubat tarihli aktüel ürünler kataloğunu duyurarak müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. Bu haftanın indirim kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında LG 55" UHD Smart TV, HP Notebook, Chef's Karnıyarık Tencere, Philips Epilatör, Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti ve Tecno Spark 10 Cep Telefonu gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Bu fırsatlarla birlikte müşteriler, ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla temin etme imkanına sahip olacaklar. İşte haftanın indirim kataloğu…
BİM, 9 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Katalogda öne çıkan ürünler arasında LG 55" UHD Smart TV 18.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready TV 3.799 TL, HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL, HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL, Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Ayrıca, Polosmart TWS Kulaklık 259 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL, Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL, Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL gibi ürünler de indirim kapsamında sunulacak. Bu avantajlı fiyatlar, 16 Şubat 2024 tarihine kadar müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte BİM haftanın afişi…
BİM 9 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
LG 55" UHD Smart Tv 18.999 TL
Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.799 TL
HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL
HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL
Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL
Polosmart TWS Kulaklık 259 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL
Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL
Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL
Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL
Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL
Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL
Polosmart Ledli Cımbız 75 TL
Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi 219 TL
Polosmart Mini Traş Makinesi 149 TL
Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL
Philips Epilatör 579 TL
Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL
Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı 99 TL
Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 149 TL
Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 199 TL
Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 69 TL
Yüz Temizleme Fırçası 39 TL
Makyaj Fırça Seti 7'li 139 TL
Göz Altı Masaj Aleti 135 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 99 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 89 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 72,50 TL
Saplı Faraşlı Fırça 49,50 TL
Çatal Kaşıklı Bölmeli Saklama Kabı 55 TL
Yuvarlak / Dikdörtgen Tencere 1200 ml 34,50 TL
Bulaşıklık 59 TL
15 Bölmeli Organizer 36,50 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı, son gün ne zaman? 2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne kadar, kaç TL?
- Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi
- Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”
- TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS Şubat ayı engelli memur atamaları nasıl yapılacak?
- Alper Gezeravcı bugün mü, ne zaman, saat kaçta dönecek? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu!
- MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI | MSÜ 2024 sınav tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti kaç TL?
- YDS BAŞVURU EKRANI ve TARİHLERİ | 2024-YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM son dakika "ais.osym.gov.tr"
- SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C'liye kök hesabı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...
- Gelinim Mutfakta 7 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Uyurken zayıflatıyor! En etkili göbek eriten yoğurt kürü...
- 30 günde 10 kilo verdi! Instagram hesabından paylaştı! Can Yaman son hali şoke etti! "Çok zor bir dönemdi"