BİM 9 Şubat aktüel ürünler kataloğu görüldü! BİM’e tam sayfa uygun fiyatlı kişisel bakım cihazları geliyor

BİM, 9 Şubat tarihinde başlayacak olan yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Katalogdaki bazı önemli ürünler arasında LG 55" UHD Smart TV 18.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready TV 3.799 TL, HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL, HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL, Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL, Polosmart TWS Kulaklık 259 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL, Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL, Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL gibi ürünler dikkat çekiyor. Bu ürünler, 16 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kapsamında müşterilere uygun fiyatlarla sunulacak. İşte BİM haftanın afişi…

BİM 9 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU