BİM 9 Şubat aktüel ürünler kataloğu görüldü! BİM’e tam sayfa uygun fiyatlı kişisel bakım cihazları geliyor
BİM, 9 Şubat tarihli aktüel ürünler kataloğunu duyurarak müşterilere birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Haftanın indirim kataloğunda öne çıkan ürünler arasında LG 55" UHD Smart TV, HP Notebook, Chef's Karnıyarık Tencere, Philips Epilatör, Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti ve Tecno Spark 10 Cep Telefonu gibi birçok ürün yer alıyor. İşte haftanın indirim kataloğu…
BİM, 9 Şubat tarihinde başlayacak olan yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Katalogdaki bazı önemli ürünler arasında LG 55" UHD Smart TV 18.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready TV 3.799 TL, HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL, HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL, Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL, Polosmart TWS Kulaklık 259 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL, Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL, Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL gibi ürünler dikkat çekiyor. Bu ürünler, 16 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kapsamında müşterilere uygun fiyatlarla sunulacak. İşte BİM haftanın afişi…
BİM 9 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
LG 55" UHD Smart Tv 18.999 TL
Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.799 TL
HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL
HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL
Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL
Polosmart TWS Kulaklık 259 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL
Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL
Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL
Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL
Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL
Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL
Polosmart Ledli Cımbız 75 TL
Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi 219 TL
Polosmart Mini Traş Makinesi 149 TL
Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL
Philips Epilatör 579 TL
Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL
Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı 99 TL
Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 149 TL
Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 199 TL
Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 69 TL
Yüz Temizleme Fırçası 39 TL
Makyaj Fırça Seti 7'li 139 TL
Göz Altı Masaj Aleti 135 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 99 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 89 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 72,50 TL
Saplı Faraşlı Fırça 49,50 TL
Çatal Kaşıklı Bölmeli Saklama Kabı 55 TL
Yuvarlak / Dikdörtgen Tencere 1200 ml 34,50 TL
Bulaşıklık 59 TL
15 Bölmeli Organizer 36,50 TL
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