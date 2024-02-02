ŞOK’a bu hafta uygun fiyata duşa kabin ve banyo dolabı geliyor! 2 Şubat ŞOK aktüel indirim kataloğu
2 Şubat tarihli ŞOK aktüel indirim kataloğu, birbirinden çeşitli ürünlerde kaçırılmayacak fırsatları sunuyor. Nevresim takımları, şampuanlar, bebek bezleri, sıvı deterjanlar, gıda ürünleri, mobilyalar, mutfak elektroniği ve hatta cep telefonları gibi yüzlerce ürün, büyük indirimlerle alıcılarını bekliyor. Katalog, geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri sunarak alışveriş keyfini artırıyor. İndirimler 7 Şubata kadar devam edecek.
ŞOK, 2 Şubat 2024 itibariyle marketlerdeki yerini alacak ürünleri içeren indirim kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Tekstilden oyuncağa, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine, bebek bezinden gıda ürünlerine, mobilyadan beyaz eşyaya kadar yüzlerce üründe indirim yapacağını duyurdu. 7 Şubat tarihine kadar geçerli olacak bu özel indirim kampanyası, ŞOK'un 81 ildeki mağazalarında aynı anda müşterilere sunulacak. İşte ŞOK indirim listesi…
ŞOK 2 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Onvo Dijital Airfryer 2.199 TL,
210 cc Sprey Yağdanlık 59,95 TL,
Airfryer Izgara Teli 159 TL
50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL
Salta 5 Parça Mutfak Seti 129 TL,
Petcom Şarjörlü Rende 119 TL,
Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL,
Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 24,95 TL,
420 cc Cam Pipetli Yeşil Bardak 99,95 TL,
Tek Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye 279 TL,
Çift Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye 349 TL,
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 275 TL,
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL,
Silikon Mikro Yastık 69,95 TL,
Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL,
Kadın Wellsoft Ev Babeti 49,95 TL,
Çift Kişilik Fitilli Battaniye 399 TL
Kadın / Erkek Keçe Terlik 99,95 TL,
2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 19,95 TL,
Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 26,95 TL,
Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap 47,95 TL,
Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı 21,95 TL,
Kadın Şal Yaka Fitilli Sabahlık 299 TL,
Fantom Girdap CS 90000 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge 2.599 TL,
400 cc The Bottle Geyik Figürlü Çocuk Matara 79,95 TL
Fly Akordiyon Kalemlik 99 TL
Gokidy Pastalı Çay Tepsi Seti 99,95 TL,
Aksesuarlı Manken Bebek 99,95 TL,
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