6 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Haftaya BİM’de hangi ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak?
BİM, 6 Şubat'a kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu. Oral-B Şarjlı Diş Fırçası, Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri, Ahşap Aynalı Çekmeceli Çok Amaçlı Organizer, Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı gibi birçok ürün, cazip fiyatlarla raflardaki yerini aldı. İşte BİM haftanın indirim afişi…
BİM, 6 Şubat'a kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu. Oral-B Şarjlı Diş Fırçası, Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri, Ahşap Aynalı Çekmeceli Çok Amaçlı Organizer, Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı gibi birçok ürün, cazip fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Kampanya, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla alışveriş tutkunlarını cezbetmeyi amaçlıyor. İşte BİM'in 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…
BİM 6 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL
Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL
Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL
Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL
Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL
RGB Led Gece Lambası 85 TL
Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL
Comfort Family Erkek Ribana Fanila 75 TL
Çocuk Soket Çorap 12,50 TL
Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL
Kadın-Erkek Renkli Soket Çorap 34,50 TL
Kadın-Erkek Mıknatıslı Soket Çorap 55 TL
London Thomas Mandal Toka 49 TL
Naturalove Kalp İnci Detaylı Kolye 49,50 TL
Kral Şakir Lisanslı Toka Çocuk 39 TL
Erkek Boxer 69,50 TL
Kadın-Erkek Angie-R95 Parfüm 100 ml 99 TL
Angie El Kremi 30 ml - Lip Balm 15 ml Set 65 TL
Golden Rose Oje 27,50 TL
Golden Rose Maskara 3D Fantastic Lash 79,50 TL
Golden Rose Likit Ruj 79,50 TL
Ahşap Aynalı Çekmeceli Çok Amaçlı Organizer 245 TL
Kapaklı 7 Bölmeli Makyaj Organizeri 69 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 225 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 170 TL
Binvezir Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 199 TL
Binvezir Gurme Klasik İnek Peyniri 500 gr 115 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 47,50 TL
Kerem Labne 3x180 gr 67,50 TL
Kerem Çilekli Labne 200 gr 27,50 TL
Kerem Ballı Kaymak 200 gr 44,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 129 TL
Dost Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg 57,50 TL
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