6 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Haftaya BİM’de hangi ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak?

BİM, 6 Şubat'a kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu. Oral-B Şarjlı Diş Fırçası, Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri, Ahşap Aynalı Çekmeceli Çok Amaçlı Organizer, Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı gibi birçok ürün, cazip fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Kampanya, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla alışveriş tutkunlarını cezbetmeyi amaçlıyor. İşte BİM'in 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…

BİM 6 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU