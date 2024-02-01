Tarım Kredi Market 1 Şubat indirim kataloğunu yayınladı! TK’da tost peyniri 129,90 TL, zeytin 129,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, çay 106,90 TL, tereyağı 59,00 TL…

Tarım Kredi Market, ocak ayının son indirim kataloğunu duyurarak tüketicilere çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya hazırlanıyor. 2 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, birçok temel gıda ürünü tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sağlayacak. İndirim kataloğunda yer alan fiyatlar arasında; kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL, zeytin 129,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, süzme peynir 49,90 TL, çay 106,90 TL, tereyağı 59,00 TL, salam 58,75 TL, dondurulmuş patates 43,75 TL, üçgen peynir 39,90 TL, meyve suyu 22,90 TL, ayran 3,95 TL olarak belirlendi. İşte TK 1 Şubat indirim kataloğu…

TARIM KREDİ 1 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU!