Tarım Kredi Market 1 Şubat indirim kataloğunu yayınladı! TK’da tost peyniri 129,90 TL, zeytin 129,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, çay 106,90 TL, tereyağı 59,00 TL…
Tarım Kredi Market, 1 Şubat tarihli indirim kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. 2 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya ile birçok temel gıda ürünü, oldukça cazip fiyatlarla tüketicilere sunulacak. İndirim kataloğunda yer alan fiyatlar arasında; kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL, zeytin 129,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, süzme peynir 49,90 TL ve çay 106,90 TL olarak belirlendi. İşte TK indirim kataloğunda merak edilen tüm ürünler ve fiyatları…
Tarım Kredi Market, ocak ayının son indirim kataloğunu duyurarak tüketicilere çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya hazırlanıyor. 2 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, birçok temel gıda ürünü tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sağlayacak. İndirim kataloğunda yer alan fiyatlar arasında; kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL, zeytin 129,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, süzme peynir 49,90 TL, çay 106,90 TL, tereyağı 59,00 TL, salam 58,75 TL, dondurulmuş patates 43,75 TL, üçgen peynir 39,90 TL, meyve suyu 22,90 TL, ayran 3,95 TL olarak belirlendi. İşte TK 1 Şubat indirim kataloğu…
TARIM KREDİ 1 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU!
TK DONDURULMUŞ PATATES 43,75 TL
TL SALAMURA SİYAH ZEYTİN 129,90 TL
ÜLKER PAYLAŞMALIK ÇİKOLATALI GOFRET 16,90 TL
ÜLKER PAYLAŞMALIK METRO 18,90 TL
ÜLKER PAYLAŞMALIK ÇOKONAT 19,90 TL
TK MACAR SALAM 58,75 TL
TARSÜT TOST PEYNİRİ 129,90 TL
TARSÜT TEREYAĞI 59,00 TL
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