BİM 9 Şubat aktüel ürünler kataloğu görüldü! BİM’e tam sayfa uygun fiyatlı kişisel bakım cihazları geliyor

BİM 9 Şubat tarihinde mağazalarda yerini alacak ürünlerin tam listesi belli oldu. Yeni aktüel ürünler kataloğunda LG 55" UHD Smart Tv 18.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.799 TL, HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL, HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL, Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL, Polosmart TWS Kulaklık 259 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL, Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL, Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL fiyatı ile en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. 16 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kapsamında indirim kataloğunda yer alan tüm ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte BİM haftanın afişi…

BİM 9 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU